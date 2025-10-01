Адвокат оценил права названой дочери Веры Васильевой на наследство актрисы

Адвокат Александр Бенхин оценил права названой дочери актрисы Веры Васильевой на наследство актрисы. Специалиста цитирует aif.ru.

После кончины Васильевой в 2023 году ее квартира и дача по завещанию достались Дарье Милославской — женщине, с которой звезда познакомилась около 20 лет назад и с которой у нее завязались родственные отношения. Бенхин уточнил, смогут ли другие родственники актрисы оспорить завещание.

«С юридической точки зрения, в завещании можно указать любого человека, будь то друг, сосед или гражданский супруг. Если документ составлен корректно, этот человек признается наследником по завещанию», — сказал он.

Для того, чтобы этот документ был действительным, продолжил Бенхин, важно соблюсти несколько условий: дееспособность завещателя и добровольность составления завещания, наличие нотариальной подписи, соответствие завещания всем требованиям закона.

Если все эти условия соблюдены, то через шесть месяцев после открытия наследства лицо, указанное в завещании, вступает в права наследования, даже если оно не является родственником. Оспорить такое завещание родственникам будет крайне сложно, добавил адвокат.

В ситуации с Верой Васильевой все условия были соблюдены, и «названая дочь» является единственной законной наследницей актрисы.

Известно, что после кончины Васильевой Дарья Милославская не только вступила в права наследства, но и исполнила ее последнюю волю, распорядившись личными вещами актрисы: передала ее украшения коллегам по Московскому академическому театру сатиры.

