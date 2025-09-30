«Каждое десятилетие добавляет мудрость». 100 лет со дня рождения Веры Васильевой

30 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения советской и российской актрисы Веры Васильевой. Будущая народная артистка СССР родилась в деревне Сухой Ручей Тверской области в 1925 году.

В 1943-м она поступила в Московское городское театральное училище, которое окончила через пять лет. Будучи студенткой, дебютировала в кино — Васильева сыграла эпизодическую роль в картине «Близнецы» (1945) и исполнила роль Насти Гусенковой в фильме «Сказание о земле Сибирской» (1947), за которую получила Сталинскую премию.

Также актриса играла в фильмах «Свадьба с приданым» (1953), «Похождения зубного врача» (1965), «Звезда экрана» (1974), «Несовершеннолетние» (1976), «Карнавал» (1981), «Выйти замуж за капитана» (1985). Ее фильмография насчитывает более 40 картин. Кроме того, актриса озвучивала мультфильмы — ее голосом говорит мама-медведица в анимационном фильме «Умка ищет друга» (1970) и добрая волшебница Виллина из «Волшебника Изумрудного города» (1973).

Кроме того, в 1948 году Васильева стала актрисой Московского академического театра сатиры, в котором она прослужила 75 лет и сыграла более 60 ролей.

С 1956 года состояла в браке с актером и заслуженным артистом России Владимиром Ушаковым (1920 — 2011). Детей у них не было.

«Каждое десятилетие имеет свои прелести, каждое десятилетие добавляет мудрость, терпение и желание жить», — поделилась Васильева в интервью mk.ru в 2022 году накануне своего 97-летия.

Актриса ушла из жизни 8 августа 2023 года на подмосковной даче после перенесенного воспаления легких. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Хамовниках.

Знаковые роли и жизненный путь Васильевой — в галерее «Газеты.Ru».