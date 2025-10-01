На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У Ивана Краско не осталось имущества перед кончиной

Актер Иван Краско оставил сиделке шарф и очки в качестве наследства
Алексей Даничев/РИА Новости

Народный артист России Иван Краско не владел практически никаким имуществом. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Актер получил квартиру на Фонтанке в Петербурге, которая записана на его экс-супругу Наталью Вяль, а также их сыновей. Остатки имущества будут поделены между детьми Краско.

«Про завещание я ничего не слышала, но дети, наверное, о нем бы узнали, - говорит Наталья Вяль. Дача, на которой он раньше жил, давно переписана на его дочь Юлию. <...> Единственное, что у него оставалось, — это земля в Вартемягах, откуда он родом. Там вроде баньку поставили. Хотели дом делать. Но руки все не доходили», — поделилась Вяль.

В последние годы жизни за артистом ухаживала сиделка Дарья. Девушка заверила, что не собиралась претендовать на наследство Краско и не обсуждала это с ним.

«Многие меня об этом спрашивают: «Даша, как так?» Но я просто делала свою работу — ухаживала за пожилым человеком, кормила его. А остальное, все, что касается денег, наследства, мы никогда с ним не обсуждали. И лезть в это, говорить: «Иван Иванович, могу я получить что-то от вас, потому что я за вами ухаживаю?» - было бы кощунством. У меня остались фотографии, его очки и шарф», — объяснила Дарья.

Ивана Краско не стало в августе 2025 года после продолжительной болезни.

Краско был женат четыре раза, воспитал двух дочерей и трех сыновей. Среди них наиболее известен актер Андрей Краско (1957 – 2006 гг.). Последней супругой актера стала его бывшая ученица Наталья Шевель, которая была младше него на 60 лет. Также, по данным СМИ, у актера есть внебрачная дочь, родившаяся, когда он состоял во втором браке.

Ранее Виктор и Иван Добронравовы раскрыли плюсы и минусы актерской профессии для тех, у кого звездная фамилия.

