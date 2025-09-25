На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Примерно пара улучшайзингов»: у Даны Борисовой нет денег платить по кредиту

Телеведущую Дану Борисову обязали выплатить долг коллекторам по кредиту
danaborisova_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Московский суд обязал телеведущую Дану Борисову выплатить задолженность перед коллекторским агентством «Столичное АВД». Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Как отмечается в публикации, судья участка Nº180 района Раменки вынес судебный приказ о взыскании с экс-ведущей передачи «Сегодня утром» по кредитному договору в пользу ООО ПКО «Столичное АВД». Точная сумма задолженности не указана.

В то же время Telegram-канал «Светский хроник» предполагает, что с Борисовой взыщут до 500 тыс. рублей, поскольку иск рассматривается мировым, а не районным судом.

«У помешанной на пластике Даны Борисовой нет денег платить по кредиту. И так как суд мировой, а не районный, профукала Борисова до 500 тысяч рублей. Это примерно пара улучшайзингов, которые теперь придется отменить», — сыронизировал автор публикации.

До этого Дана Борисова уже сталкивалась с финансовыми проблемами: в мае текущего года у нее нашли налоговый долг в размере 120 тыс. рублей. Речь, как сообщали СМИ, шла о неуплате налога на имущество — столичной квартиры на Рязанском проспекте и дачи в Щапово.

Ранее адвокат Блиновской раскрыла, выйдет ли «королева марафонов» по УДО в 2025-м.

