Рома Зверь назвал главную песню группы «Звери»

Создатель и лидер группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) назвал главную песню коллектива. Артиста цитирует ТАСС.

«Думаю, что визитная карточка — «Районы-кварталы». Ее чаще всего поют и скандируют на концертах», — говорит он.

По мнению певца, с годами песня только укрепила свою популярность и стала своего рода символом выступлений «Зверей».

Группа «Звери» существует с 2001 года. Коллектив записал семь студийных альбомов и 5 мини-альбомов. Также среди хитов «Зверей» — «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи», «Танцуй», «Для тебя» и другие.

Накануне Рома Зверь поделился забавной историей из своей интернет-жизни в недавно вышедших мемуарах «Звери. История группы». По словам музыканта, однажды его забанили на собственном фан-сайте.

Ранее Рома Зверь раскрыл секрет семейного счастья.