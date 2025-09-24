На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рома Зверь назвал главную песню группы «Звери»

Певец Рома Зверь назвал «Районы-кварталы» визитной карточкой группы «Звери»
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Создатель и лидер группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя Роман Билык) назвал главную песню коллектива. Артиста цитирует ТАСС.

«Думаю, что визитная карточка — «Районы-кварталы». Ее чаще всего поют и скандируют на концертах», — говорит он.

По мнению певца, с годами песня только укрепила свою популярность и стала своего рода символом выступлений «Зверей».

Группа «Звери» существует с 2001 года. Коллектив записал семь студийных альбомов и 5 мини-альбомов. Также среди хитов «Зверей» — «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи», «Танцуй», «Для тебя» и другие.

Накануне Рома Зверь поделился забавной историей из своей интернет-жизни в недавно вышедших мемуарах «Звери. История группы». По словам музыканта, однажды его забанили на собственном фан-сайте.

Ранее Рома Зверь раскрыл секрет семейного счастья.

