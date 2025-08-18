Рома Зверь раскрыл секрет семейного счастья

Певец Рома Зверь (Роман Билык – настоящее имя) в этом году отметит со своей супругой 20-летнюю годовщину брака. В беседе с НСН он заявил, что считает основным секретом семейного благополучия и счастья взаимное уважение.

«Секрет крайне прост: должно быть уважение. Когда оно пропадает, нельзя жить с человеком. А терпения быть не должно», — заявил музыкант.

Он добавил, что считает нормальным, если пары периодически ссорятся и ругаются, подчеркнув, что это тоже должно быть в обычной семье.

Напомним, жена певца – модель Марина Королева. До этого исполнитель признавался, что до встречи с будущей супругой успел разочароваться в женщинах и тогда же пристрастился к алкоголю. Инициатором знакомства пары стала сама Королева – она приехала на концерт группы «Звери» и попала в гримерку к артистам, представившись фотографом. Тогда модель и назначила свидание певцу, поскольку была в него влюблена, исполнитель не стал отказывать привлекательной девушке и согласился на встречу. В интервью он признавался, что знакомство с женой перевернуло всю его жизнь — она помогла ему справиться с алкогольной зависимостью и поменять приоритеты. Супруги воспитывают двух дочерей – Ольгу и Зою.

