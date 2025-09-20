На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Shaman высказался о решении отказаться от возможной победы на «Интервидении»

Shaman заявил, что отказ от возможной победы на «Интервидении» дался ему легко
Российский певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал, что ему легко далось решение попросить жюри конкурса «Интервидение» не оценивать его номер.

До этого исполнитель заявил, что он не имеет право на победу в конкурсе по законам гостеприимства. По его словам, Россия уже победила, потому что все участники конкурса приехали в страну.

«Интервидение» — международный песенный конкурс, история которого началась в эпоху Холодной войны. В 1960-х его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше.

Финал «Интервидения-2025» начался вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию конкурса.

Ранее участница из США не смогла выступить в финале «Интервидения».

