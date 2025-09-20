На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участница из США не сможет спеть в финале «Интервидения»

Певица VASSY из США не выступит на «Интервидении» из-за политического давления
Певица VASSY, представляющая США на «Интервидении-2025», не выступит в финале. Об этом сообщается в Telegram-канале песенного конкурса.

В посте уточняется, что отмена выступления произошла «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии». VASSY имеет американское и австралийское гражданство, а 20 сентября Канберра направила ей официальную ноту.

«США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе международного жюри легендарным вокалистом группы Deep Purple», — говорится в публикации.

«Интервидение» — международный песенный конкурс, история которого началась в эпоху Холодной войны. В 1960-х его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше.

Финал «Интервидения-2025» начался вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию конкурса.

