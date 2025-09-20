На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поперечный о жизни в эмиграции: «Почва ушла из-под ног»

Комик Данила Поперечный заявил, что не считает себя настоящим иноагентом
spoontamer/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) признался на своем YouTube-канале, что стал адаптироваться к жизни в Соединенных Штатах Америки после эмиграции из России в марте 2022 года.

По словам юмориста, несмотря на то, что он до сих пор ограничивается краткосрочным планированием будущего, ситуация постепенно стабилизируется.

«Конечно, у меня есть планы. Они не такие долгоиграющие, как были в довоенное время, но потихонечку горизонт планирования в два дня раздвигается», — заявил стендапер.

Поперечный подчеркнул, что со временем ему стало проще ориентироваться в новых обстоятельствах.

«Когда меня назначили иноагентом, то первое время я не понимал, что это значит. Почва ушла из-под ног. Но сейчас осознал: «Назначили и назначили. Я не стал от этого настоящим иноагентом. Жизнь продолжается», — подытожил юморист.

14 июня 2024 года министерство юстиции РФ внесло Данилу в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, юморист выступал против проведения специальной военной операции на Украине и работал с информационными площадками, которые находятся под контролем зарубежных структур.

Ранее Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) назвал себя пророссийским человеком, несмотря на эмиграцию.

