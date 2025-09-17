Александр Маршал о «Секторе Газа» после призывов запрета: «Поют о правильных вещах»

Певец Александр Маршал возмутился призывам запретить творчество группы «Сектор Газа». Его слова передает ROCKET MAG.

Маршал отметил, что у «Сектора Газа» большое количество патриотических песен. Он назвал участников группы патриотами России.

«Ну да, они поют такой рок, который пугает, не знаю, но они поют о правильных вещах. Нет, надо запретить. Вот куда мы катимся медленно, но верно. То есть никто не хочет брать на себя ответственность, мало ли что, лучше не надо. Я считаю, что это неправильно, поэтому на вас большая надежда, дорогие друзья, серьезно», — заявил артист.

В сентябре председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что депутаты Госдумы не планируют направлять запрос в Роскомнадзор с требованием запретить группу «Сектор Газа».

В беседе с изданием «Абзац» политик говорила, что композиции коллектива нужно удалить с музыкальных площадок, потому что они не соответствуют духовно-нравственным ценностям.

Останина добавила, что в интервью она комментировала песню «Частушки», говоря о необходимости введения маркировки 18+. Она отметила, что выступает против нецензурной лексики на музыкальных площадках. Останина подчеркнула, что речь шла об отдельных песнях, а не о всей группе «Сектор Газа». Помимо этого, требования о полном запрете в Роскомнадзор никто не подавал.

Ранее в России предложили запретить группу «Воровайки» из-за песни «Хоп, мусорок».