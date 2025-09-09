В России предложили запретить группу «Воровайки» из-за песни «Хоп, мусорок»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с «Абзацем» призвал запретить группу «Воровайки».

По мнению Бородина, «Вороваек» можно «спокойно отменить» из-за песни «Хоп, мусорок». Глава ФБПК считает, что такие треки о силовиках недопустимы. Он уверен, что во время СВО артисты должны петь исключительно патриотичные композиции. Мужчина пообещал приложить все усилия для проверки коллектива.

«Пускай на сцену выходят патриоты, а не люди с цензурой, пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и прочим развратом. Нормальный человек даже не поймет, о чем этот коллектив поет», — заявил Бородин.

17 марта группа «Воровайки» объявила о кастинге на третью солистку. Для участия в конкурсе девушка должна прислать на почту видео или аудио со своим исполнением. Кандидатка должна иметь хорошие вокальные данные, уметь работать на сцене, быть энергичной и желать стать участницей коллектива. Группа ищет певиц от 18 до 26 лет. Также среди требований стоит проживание в Москве или Московской области.

