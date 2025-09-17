На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что не планируют запрещать группу «Сектор Газа»

Депутат Останина: ГД не будет обращаться в РКН для запрета группы «Сектор Газа»
Сектор Газа/VK

Депутаты Госдумы не планируют направлять запрос в Роскомнадзор с требованием запретить группу «Сектор Газа». Об этом сообщила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) в своем Telegram-канале.

В беседе с изданием «Абзац» политик говорила, что композиции коллектива нужно удалить с музыкальных площадок, потому что они не соответствуют духовно-нравственным ценностям.

«Признаюсь честно — даже не узнала своих слов. Отдельные издания представили ситуацию так, будто я выступаю за «отмену» всего коллектива, что является абсолютной неправдой и вводит в заблуждение тысячи людей», — заявила она.

Парламентарий добавила, что в интервью она комментировала песню «Частушки», говоря о необходимости введения маркировки 18+. Она отметила, что выступает против нецензурной лексики на музыкальных площадках. Останина подчеркнула, что речь шла об отдельных песнях, а не о всей группе «Сектор Газа». Помимо этого, требования о полном запрете в Роскомнадзор никто не подавал.

Депутат рассказала, что сама слушает треки группы, потому что они являются музыкой ее поколения. Останина принесла извинения фанатам «Сектора Газа», чьи чувства были встревожены из-за «фривольной трактовки».

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить группу «Воровайки». По его мнению, «Вороваек» можно «спокойно отменить» из-за песни «Хоп, мусорок».

Ранее в России призвали запретить песни Бьянки.

