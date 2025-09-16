Звезда «Вечного зова» возмутилась жалобам артисток на домогательства

Актриса Тамара Семина в беседе с изданием «Абзац» раскритиковала артисток, рассказывающих о домогательствах режиссеров и продюсеров.

Семина считает разговоры на эту тему «элементарной распущенностью». По ее мнению, таким образом актрисы привлекают к себе внимание.

«Они проституточки просто. Это жуткое отребье, которое продвигается через постель. Она забеременеет – ее пошлют далеко и надолго. Это неистребимое племя. Шляются от забора к забору. На таких ничего не действует!» — заявила актриса.

Семина наиболее известна по роли Анфисы в картине «Вечный зов». В 1978 году она удостоилась звания народной артистки РСФСР.

В июле Семина возмутилась визитом Инстасамки (Дарья Еропкина – настоящее имя) на заседание Общественной палаты России.

Семина спросила, почему Общественная палата продвигает таких «сомнительных людей». Актриса заявила, что ее раздражает визит Инстасамки на заседания. По мнению артистки, рэпершу допустили неграмотные люди.

Ранее Басков поспорил с Дубцовой из-за ее слов про помощь бойцам СВО «для галочки».