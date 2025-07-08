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Звезда «Вечного зова» возмутилась визитом Инстасамки в Общественную палату

Актриса Семина заявила, что ее раздражает допуск Инстасамки в Общественную палату
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INSTASAMKA/VK

Актриса Тамара Семина в беседе с изданием «Абзац» возмутилась визитом Инстасамки (Дарья Еропкина – настоящее имя) на заседание Общественной палаты России.

Семина спросила, почему Общественная палата продвигает таких «сомнительных людей». Актриса заявила, что ее раздражает визит Инстасамки на заседания. По мнению артистки, рэпершу допустили неграмотные люди.

«Мне жаль, что Россию захламили бездарностями и им всюду есть дорога со своими гигантскими губами. У нее есть какая-то поддержка. Что творится? Надо этим серьезно заняться!» — заявила актриса.

Семина наиболее известна по роли Анфисы в картине «Вечный зов». В 1978 году она удостоилась звания народной артистки РСФСР.

Инстасамка посетила Общественную палату РФ для обсуждения безопасности детей в интернете и их прав 4 июля. На заседании должны были рассмотреть предложения законов о правах несовершеннолетних в интернете.

Еропкина добавила, что пришла в Общественную палату по приглашению. По словам певицы, она сама «сюда не просилась».

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