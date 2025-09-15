На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

19-летняя невеста Лепса спровоцировала слух, что бросила колледж в Лондоне

Журналистка Мартынова заявила, что Аврора Киба могла бросить колледж
true
true
true
close
Пресс-служба LEPS ASIAN RESTAURANT & SINGER CLUB

Журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник» заподозрила, что невеста Григория Лепса Аврора Киба бросила престижный колледж в Лондоне.

«А студент какого вуза Аврора Киба? Института рюмки водки имени Григория Лепса?» — поинтересовалась журналистка.

Мартынова отметила, что учебный год «в разгаре», но Киба все еще находится в Москве. Девушка посещает красные дорожки и различные светские мероприятия.

«При этом планы у обладательницы двух средних образований наполеоновские: «попробовать себя в кино», дать большое интервью, стать хозяйкой самого модного журнала в России и не менее модного бренда одежды. Ну и выйти замуж, конечно. Учиться категорически некогда», — заявила Мартынова.

Григорий Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.

Ранее Григорий Лепс подарил молодой невесте более 15 тысяч роз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами