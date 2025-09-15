19-летняя невеста Лепса спровоцировала слух, что бросила колледж в Лондоне

Журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник» заподозрила, что невеста Григория Лепса Аврора Киба бросила престижный колледж в Лондоне.

«А студент какого вуза Аврора Киба? Института рюмки водки имени Григория Лепса?» — поинтересовалась журналистка.

Мартынова отметила, что учебный год «в разгаре», но Киба все еще находится в Москве. Девушка посещает красные дорожки и различные светские мероприятия.

«При этом планы у обладательницы двух средних образований наполеоновские: «попробовать себя в кино», дать большое интервью, стать хозяйкой самого модного журнала в России и не менее модного бренда одежды. Ну и выйти замуж, конечно. Учиться категорически некогда», — заявила Мартынова.

Григорий Лепс впервые появился на публике с Авророй Кибой на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Позже девушка разместила в личном блоге подарок от народного артиста России — кольцо с бриллиантом. Она подписала снимок: «Коротко, но ясно». В сентябре Григорий Лепс объявил Кибу женой.

Ранее Григорий Лепс подарил молодой невесте более 15 тысяч роз.