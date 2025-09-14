На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении»

Продюсер Фадеев заявил, что будет болеть за Казахстан и Китай на «Интервидении»
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал, что его фаворитами на «Интервидении» стали представители Казахстана, Кыргызстана и Китая. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Интервидения».

Фадеев выделил казахского исполнителя Amre и его песню для «Интервидения» «Свет степи». Он назвал композицию очень красивой. По словам продюсера, казахи являются одним из самых музыкальных народов. Он похвалил мелизматику (техника вокального исполнения. – прим. «Газета.Ru»), мелодику и гармонию в треке. Продюсер признался, что обожает музыкальную казахскую культуру.

Композитор похвалил трио «Номад» из Кыргызстана — певцов Бека Исраилова, Минжашара Мурзаева и Азата Раимбердиева. Они выступят с треком «Жангы Сага» («Только тебе одной»).

«Ну это Кыргызстан. Абсолютно музыкальный народ. Потрясающе поют, такая нюансировка тонкая, мелизматика очень точная, очень нежная. Когда я услышал в первый раз, у меня ком в горле был», — поделился продюсер.

В тройку фаворитов Фадеева также вошел китайский певец Ван Си. Композитор признался, что ему нравится исполнение артиста.

«Очень академичный. Очень плотный низ такой у него. Баритон очень жирный. И поет он на груде, на воздухе, легко. Вообще шикарно», — заявил продюсер.

Фадеев пожелал всем участникам победы и поддержал представителя России на «Интервидении» — Shaman.

Ранее Shaman рассказал, какой ритуал выполнит перед «Интервидением».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами