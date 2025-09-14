Максим Фадеев назвал своих фаворитов на «Интервидении»

Продюсер Фадеев заявил, что будет болеть за Казахстан и Китай на «Интервидении»

Продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал, что его фаворитами на «Интервидении» стали представители Казахстана, Кыргызстана и Китая. Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале «Интервидения».

Фадеев выделил казахского исполнителя Amre и его песню для «Интервидения» «Свет степи». Он назвал композицию очень красивой. По словам продюсера, казахи являются одним из самых музыкальных народов. Он похвалил мелизматику (техника вокального исполнения. – прим. «Газета.Ru»), мелодику и гармонию в треке. Продюсер признался, что обожает музыкальную казахскую культуру.

Композитор похвалил трио «Номад» из Кыргызстана — певцов Бека Исраилова, Минжашара Мурзаева и Азата Раимбердиева. Они выступят с треком «Жангы Сага» («Только тебе одной»).

«Ну это Кыргызстан. Абсолютно музыкальный народ. Потрясающе поют, такая нюансировка тонкая, мелизматика очень точная, очень нежная. Когда я услышал в первый раз, у меня ком в горле был», — поделился продюсер.

В тройку фаворитов Фадеева также вошел китайский певец Ван Си. Композитор признался, что ему нравится исполнение артиста.

«Очень академичный. Очень плотный низ такой у него. Баритон очень жирный. И поет он на груде, на воздухе, легко. Вообще шикарно», — заявил продюсер.

Фадеев пожелал всем участникам победы и поддержал представителя России на «Интервидении» — Shaman.

