Бэнкси показал миру новое граффити о протестах и судах

В Лондоне охранники Королевского суда скрыли новую работу Бэнкси
banksy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новое граффити британского уличного художника Бэнкси с изображением судьи, который избивает протестующего своим молотком, появилось в Лондоне. Фото артист опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По данным Daily mail, картина изображена на фасаде Королевского суда в Лондоне, однако ее тут же закрыли охранники. В данный момент граффити спрятано за большими листами железа и двумя металлическими ограждениями.

Хотя в рисунке не упоминается какая-либо конкретная причина или событие, работа появилась через два дня после того, как в Лондоне на акции протеста против запрета на палестинскую акцию были арестованы почти 900 человек.

Одну из последних работ известный стрит-арт художник представил в мае этого года. Он опубликовал ее снимок в Instagram, при этом не указав месторасположение граффити.

Ранее «испорченную» картину Бэнкси продали на аукционе за $1,2 млн.

