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«Испорченную» картину Бэнкси продали на аукционе за $1,2 млн

В Саудовской Аравии картина Бэнкси продана на аукционе Sotheby's за $1,2 млн
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Sotheby's

В Саудовской Аравии картина британского художника Бэнкси из серии Vandalized Oils («Испорченные картины маслом») была продана на аукционе Sotheby's за $1,2 млн. Об этом аукционный дом сообщил на своей странице в соцсети X.

Как рассказали в Sotheby's, речь идет о полотне американского пейзажиста Альберта Бирштадта «Гора Рейнир», на которое Бэнкси добавил астерикс (*) и надпись: «В наличии только в течение ограниченного периода времени». В аукционном доме отметили, что таким образом британский художник остроумно напоминает о том, что знаменитые вершины гор находятся под угрозой исчезновения из-за глобального пренебрежения людей по отношению к природе. Фраза, которая обычно сопровождает продажи дешевых товаров и акции, в этой работе Бэнкси подразумевает медленный упадок окружающей среды.

В августе прошлого года работу Бэнкси на спутниковой антенне украли спустя час. Работа изображала воющего на небо волка. Злоумышленники забрались на здание в Пекхэме в юго-восточном Лондоне, а затем просто сняли антенну и ушли в неизвестном направлении.

Ранее мужчина нашел на свалке картину и продал ее за $33 тыс.

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