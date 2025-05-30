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Бэнкси представил новую работу

Художник Бэнкси представил новую работу, скрыв ее местонахождение
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banksy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Британский стрит-арт-художник, известный под псевдонимом Бэнкси, представил свою новую работу, скрыв ее местонахождение. Снимок опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) художника.

На фотографиях показана стена с трафаретным рисунком, на котором изображен маяк с надписью: «Я хочу быть тем, что вы видите во мне».

По дороге от рисунка изображена тень, которая якобы исходит от дорожного столба.

Интернет-пользователи предполагают, что новая работа Бэнкси находится во французском Марселе.

В феврале в Саудовской Аравии картина британского художника Бэнкси из серии Vandalized Oils («Испорченные картины маслом») была продана на аукционе Sotheby's за $1,2 млн. Как рассказали в Sotheby's, речь идет о полотне американского пейзажиста Альберта Бирштадта «Гора Рейнир», на которое Бэнкси добавил астерикс (*) и надпись: «В наличии только в течение ограниченного периода времени».

В августе прошлого года работу Бэнкси на спутниковой антенне украли спустя час после того, как она появилась на улицах города. Работа изображала воющего на небо волка. Злоумышленники забрались на здание в Пекхэме в юго-восточном Лондоне, а затем просто сняли антенну и ушли в неизвестном направлении.

Ранее мужчина нашел на свалке картину и продал ее за $33 тыс.

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