Назван гонорар Елены Прокловой

«Звездач»: актриса Проклова получает до 500 тыс. рублей за выступление
true
true
true
close
Global Look Press

Актриса Елена Проклова получает до полумиллиона рублей за выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, Проклова зарабатывает от 304 тысяч рублей до 532 тысяч рублей. Эти суммы артистка получила за участие в спектаклях театра на Трубной.

В июне 2022-го Проклова заявила, что ей «повезло» иметь возможность зарабатывать на пенсии, так как размер ее суммы маленький. Она рассказала, что получает 18 тысяч рублей от государства.

По мнению Прокловой, пенсию нужно приравнять к минимальному окладу, который человек получал в трудоспособном возрасте. Она отметила, что ей комфортно жить при заработке 70 тыс. руб. в месяц.

2 сентября 2023-го президент России Владимир Путин обратился к заслуженной артистке РСФСР Елене Прокловой по случаю ее 70-летия.

Путин отметил, что актриса наделена большим обаянием и щедрым талантом. Благодаря своему богатому творческому потенциалу Проклова смогла состояться в творческой профессии и создать множество незабываемых работ, подчеркнул президент. Также он обратил внимание, что артистка сумела добиться успеха на телевидении и искренне любима зрителями.

Ранее Ида Галич задолжала ФНС несколько сотен тысяч рублей.

