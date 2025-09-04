«Произошла феминизация лица»: Евгения Плющенко назвали жертвой пластики

В сети появились новые фотографии фигуриста Евгения Плющенко после пластических операций. Пользователи начали оставлять комментарии с мнениями о том, что звездный хирург Тимур Хайдаров испортил ему лицо. Как отметила косметолог, пластический хирург Марият Мухина, это связано с тем, что после операции его образ стал выглядеть менее гармоничным в силу того, что белофоропластика подходит не всем, особенно если речь идет о мужчинах.

«Мужское лицо отличается от женского. Дело в том, что операция делается по одному шаблону как для мужчин, так и для женщин. Поэтому мы у Евгения возник феномен феминизации лица, и вообще по этому феномену мы узнаем, оперирован мужчина или нет», — пояснила врач в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, при подобных процедурах важно учитывать природную анатомию лица, чтобы при омоложении не нарушить его гармонию. Так, у Плющенко внешние углы глаз были опущены, а изменение формы век привело к эффекту «бьютизации и феминизации», считает хирург. Она призвала пациентам с небольшими глазами максимально осторожно относиться к темпоральному лифтингу.

Мухина отметила, что до операции глаза у фигуриста казались большими из-за естественных складок, устранение которых привело к тому, что небольшой размер глаз оказался ярко подчеркнутым. Причем пластический хирург вывел швы за пределы естественной складки века, из-за чего появились риски появления рубца, а верхнюю часть лица заметно перетянул, что создало дисбаланс с нижней частью. Это привело к тому, что вмешательство стало ярко заметным, нижняя треть лица начала бросаться в глаза своей возрастной рыхлостью, считает врач.

По мнению специалиста, диссонанс оси глаз с остальным лицом сделал из фигуриста жертву пластики. Важно учитывать, что форма глаз – это совокупность разреза, строения век, расположения подкожно-жировой клетчатки, формы костной орбиты и строения связок, поэтому нельзя просто вырезать жир и подтянуть кожу для создания открытого взгляда – требуется индивидуальный подход, подчеркнула Мухина.

«Мужская пластика — это особый вид операций, где лучше не дорезать, чем перерезать, и в данном контексте особенно актуален принцип: «7 раз отмерь, один раз отрежь»», — заключила врач.

Напомним, пластика фигуриста у известного хирурга Тимура Хайдарова стоила 800 тысяч рублей – ему сделали темпоральный эндоскопический лифтинг, при котором хвосты бровей поднимаются кверху. Жена спортсмена Яна Рудковская заявила, что он выглядит гораздо лучше, чем до операции и очень доволен результатом, как и она сама.

