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«Не ваше дело!»: Плющенко жестко ответил на слова о кризисе среднего возраста

Фигурист Плющенко отверг предположения о кризисе среднего возраста
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dr.timur_khidarov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пользователи соцсетей начали оставлять сообщения и комментарии с предположениями о том, что фигурист Евгений Плющенко переживает кризис среднего возраста. По их мнению, об этом говорят пластические операции, а также внезапные увлечения фигуриста конным спортом, затем – мотоциклами. Комментируя эти обсуждения в беседе с Общественной Службой Новостей, он призвал россиян не вмешиваться в его личные дела.

Плющенко заявил, что не любит рассказывать о своей жизни, особенно в периоды, когда в ней происходят какие-то перемены.

«Смена внешности, новые глаза, мои хобби — это все не ваше дело, и вас это никак не касается, нет желания комментировать что-либо из этого списка», — заявил 42-летний фигурист.

Как отмечает семейный психолог Наталья Наумова, кризис среднего возраста у мужчин наступает после 40 лет и часто выражается в попытках улучшить внешность, завести новые хобби, а также в агрессии по отношению к окружающим.

«Кто-то выбирает прям экстремальные виды спорта или осваивает занятия, при которых легко получить травмы», — отметила специалист, подчеркнув, что фигурист в этом плане выбрал более безопасный вариант.

Напомним, недавно Плющенко купил мотоцикл за 1,4 млн рублей. Как отмечает Telegram-канал «Звездач», он «пошел вразнос после пластической операции». Сообщалось также, что пластика фигуриста у известного хирурга Тимура Хайдарова стоила 800 тысяч рублей – ему сделали темпоральный эндоскопический лифтинг, при котором хвосты бровей поднимаются кверху.

Ранее жена Плющенко Рудковская назвала шоком пластическую операцию супруга.

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