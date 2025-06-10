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Стало известно, сколько стоит пластика Плющенко

Хирург Агапов заявил, что пластика Плющенко стоит 800 тысяч рублей
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dr.timur_khidarov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пластический хирург Денис Агапов заявил в беседе с Telegram-каналом «Зведач», что пластика фигуриста Евгения Плющенко стоит 800 тысяч рублей.

По словам Агапова, Плющенко сделали темпоральный эндоскопический лифтинг. При этой процедуре хвосты бровей поднимаются кверху.

«Если все пойдет хорошо, то будет умеренное раскрытие глаз, будет легкий, как сейчас говорят, лисий взгляд, такой восточный флер. В подавляющем большинстве при такой степени коррекции немножко растягиваются ткани височной области, а позиция хвостов бровей наружного угла глаза возвращается к исходному где-то через 2,5-3 месяца», — отметил хирург.

7 июня Евгений Плющенко в соцсетях поделился эмоциями после перенесенной пластической операции у известного хирурга Тимура Хайдарова. Он назвал блефаропластику «просто фантастикой».

Жена фигуриста, продюсер Яна Рудковская, заявила, что изначально Плющенко планировал убрать мешки под глазами, однако врач предложил ему сделать блефаропластику. При этом она уточнила, что операцию ее мужу сделали бесплатно.

Ранее сообщалось, что звезде «Интернов» грозит операция по замене суставов.

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