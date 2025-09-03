Шуфутинский только один раз исполнил «Третье сентября» в Кремле

Шуфутинский только один раз спел «Третье сентября» на концерте в Кремле 3 сентября

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский во время традиционного сольного концерта в Кремле спел композицию «Третье сентября» только один раз, передает РИА Новости.

В прошлом году шансонье трижды исполнял эту песню: в первый раз — с Игорем Крутым и Игорем Николаевым, во второй — с рэпером Егором Кридом и еще один раз — сольно на бис.

Текст песни «Третье сентября» написал Николаев на музыку Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Песня и строчки из нее за годы существования стали мемом. К 3 сентября в сети появляются шутки о композиции и об упоминаемых в тексте словах о переворачивании календаря и кострах рябин.

Сам шансонье рассказывал, что ежегодно в этот день собирает полный зал слушателей. По его словам, 3 сентября превратилось в «настоящий народный праздник».

