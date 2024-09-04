Шуфутинский трижды спел про 3 сентября в Кремле

Шансонье Михаил Шуфутинский трижды спел композицию «Третье сентября» на концерте в Кремлевском дворце. Об этом сообщает РИА Новости.

Шуфутинский исполнил «Третье сентября» на сцене Большого Кремлевского дворца с Игорем Крутым и Игорем Николаевым. Также он спел композицию с Егором Кридом, а затем сольно на бис.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

В 2022 году Шуфутинский вместе с Егором Кридом выпустил обновленную версию песни «Третье сентября». Михаил назвал коллегу симпатичным парнем с прогрессивными взглядами. Более того, он считает рэпера талантливым.

В 2023 году хиту Шуфутинского «Третье сентября» исполнилось 30 лет. Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Ранее жительница дома на улице 3 Сентября обратилась к Шуфутинскому с просьбой о помощи.