Вуди Аллен пообещал чудеса в фильме с Дональдом Трампом

Режиссер Аллен захотел снять президента США Трампа в новом фильме
Vianney Le Caer/Invision/AP

Американский режиссер Вуди Аллен захотел снять президента США Дональда Трампа в своем новом фильме. Об этом он заявил в ходе подкаста с американским комиком и телеведущим Биллом Маром.

«Моим единственным желанием было бы снять его сейчас. Если бы он позволил мне снять его теперь, когда он президент, думаю, я был бы способен на чудеса», — пообещал Аллен.

Вуди Аллен снимал Трампа в фильме «Знаменитость», вышедшем в прокат в 1998 году. В нем политик и бизнесмен играет самого себя.

«С ним было приятно работать, и он оказался очень хорошим актером. Он был очень вежлив, вел себя достойно и сделал все правильно», — поделился режиссер.

25 августа Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». В этот же день в Национальном театре им. М. Заньковецкой во Львове отменили показ мюзикла режиссера «Пули над Бродвеем». Это произошло после участия кинематографиста в Московском международном кинофестивале.

Ранее Вуди Аллен рассказал о планах снять кино в России.

