Музей в Праге заменил украинский флаг на обезьяну

PL: украинский флаг на национальном музее в Праге заменили на обезьяну

Национальный музей в чешской Праге снял с фасада флаг Украины и заменил его на обезьяну из-за требований Эфиопии. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на чешское издание Parlamentní Listy (PL).

По словам представителей музея, флаг спустили в связи с необходимостью прорекламировать уникальную эфиопскую выставку останков предков человека. Отмечается, что для рекламы понадобились все площади фасада.

Впрочем, источники PL утверждают, что изначально рекламу хотели разместить рядом с украинским флагом, однако дипломаты из Эфиопии заявили, что либо полотнище снимут, либо выставка в Прагу не приедет.

По версии журналистов, жесткая позиция эфиопской стороны связана с тесными отношениями страны с Россией.

В августе в Варшаве участники антииммигрантской акции протеста, организованной праворадикальными движениями, сожгли флаг Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ). Сожжение флага вызвало у собравшихся одобрительные возгласы и аплодисменты.

Ранее украинский флаг сорвали со здания муниципального совета в Болгарии.