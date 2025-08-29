На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Музей в Праге заменил украинский флаг на обезьяну

PL: украинский флаг на национальном музее в Праге заменили на обезьяну
true
true
true
close
Wikipedia.org

Национальный музей в чешской Праге снял с фасада флаг Украины и заменил его на обезьяну из-за требований Эфиопии. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на чешское издание Parlamentní Listy (PL).

По словам представителей музея, флаг спустили в связи с необходимостью прорекламировать уникальную эфиопскую выставку останков предков человека. Отмечается, что для рекламы понадобились все площади фасада.

Впрочем, источники PL утверждают, что изначально рекламу хотели разместить рядом с украинским флагом, однако дипломаты из Эфиопии заявили, что либо полотнище снимут, либо выставка в Прагу не приедет.

По версии журналистов, жесткая позиция эфиопской стороны связана с тесными отношениями страны с Россией.

В августе в Варшаве участники антииммигрантской акции протеста, организованной праворадикальными движениями, сожгли флаг Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ). Сожжение флага вызвало у собравшихся одобрительные возгласы и аплодисменты.

Ранее украинский флаг сорвали со здания муниципального совета в Болгарии.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами