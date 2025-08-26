Греческая певица отменила концерт в Израиле из-за угроз жизни

Греческая певица Гликерия (полное имя Гликерия Коцула) отменила концерт на фестивале «Ушпизин» в Ашдоде. Об этом сообщило агентство Walla.

По данным издания, причиной стало давление со стороны антиизраильских активистов, которое включало даже угрозы жизни. Утверждается, что для защиты артистки греческая полиция организовала дежурство в окрестностях ее дома на полуострове Халкидики.

Осведомленный источник заявил, что силовые структуры Греции рекомендовали Гликерии отложить выступления в Израиле, «пока ситуация не успокоится».

«Цель моей музыки – объединять, а не разъединять. Действия отдельных фанатиков неспособны подорвать ценность моего творчества и посыла, который оно несет», — написала Гликерия на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Гликерия впервые побывала в Израиле в 1993 году и с тех пор регулярно давала здесь концерты. В 1994 году мэр Иерусалима торжественно вручил ей символические ключи от города.

Накануне билеты на концерт Полины Гагариной в Казахстане исчезли после протестов. По словам критиков, в 2022 году певица открыто поддержала специальную военную операцию России на Украине, выступив на митинге в «Лужниках».

Ранее выступление музыканта Эльдара Джарахова на Алтае отменили после жалоб.