Выступление Эльдара Джарахова отменили после жалоб

На Алтае отменили концерт музыканта Джарахова на фестивале молодежи
dlgreez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Выступление музыканта Эльдара Джарахова отменили на фестивале молодежи в Алтайском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение «Народного фронта».

По словам активистов, отмена произошла после жалоб общественников.

«Причинами отмены выступления стали публичное оскорбление россиян, пропаганда асоциального поведения, грубые нарушения этических и иных общественных норм», — заявляют представители организации.

Общественники указали, что после анонсов фестиваля сельской молодежи в Павловске в организацию и надзорные органы Алтайского края поступило более сотни обращений от жителей с требованием проверить музыканта. После представители «Народного фронта» обратились в полицию и прокуратуру.

«Правоохранительные органы подтвердили, что подобное поведение скандального исполнителя может быть использовано для дискредитации из-за рубежа», — рассказали в организации.

Джарахов, утверждают в ОНФ, публично оскорблял соотечественников, а также использовал антироссийскую риторику в качестве самопродвижения и поддерживал недружественные государства. Общественники уверены, что он «известен своими связями с враждебной политической эмиграцией и «иноагентами».

Накануне сибиряки назвали Алексея Щербакова оппозиционером и не дали провести концерт.

Ранее Виктор Пелевин анонсировал выход новой книги.

