Алексей Воробьев публично признался в любви Аиде Гарифуллиной

Певец Воробьев назвал себя самым любящим мужем
Владимир Вяткин/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Алексей Воробьев, ставший соведущим фестиваля «Новая волна», на сцене мероприятия публично признался в любви своей супруге — оперной певице Аиде Гарифуллиной. Об этом пишет издание Super.

Он прервал диалог других ведущих — Леры Кудрявцевой и Сергея Лазарева — для разговора о жене и назвал себя самым любящим мужем.

«С утра молюсь на нее, без цветов домой вообще не захожу. У меня жена — потрясающая артистка, самая лучшая женщина на свете, и я ее очень люблю», — заявил он..

Во время «Новой волны» в Казани Алексей Воробьев вместе с Аидой Гарифуллиной впервые вместе посетили красную дорожку и открыто проявляли свои чувства друг к другу.

До этого звезды скрывали свой роман. В марте 2025 года певец заявлял, что находится в поиске потенциальной супруги. По словам артиста, он искал девушку творческой профессии, чтобы она «понимала его необходимость иногда сниматься в постельных сценах».

В мае издание Super со ссылкой на окружение исполнителя сообщило, что музыкант женился на Гарифуллиной. Свадьба прошла в апреле 2025 года, а расписалась пара в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.

