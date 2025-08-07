«Мама успела его полюбить»: Плаксина рассказала о знакомстве Успенской с новым возлюбленным

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что новый бойфренд Никита уже успел познакомиться с ее знаменитой матерью.

«Мама с Никитой фактически с первого дня знакома — и успела его полюбить. А я успела уже познакомиться с мамой Никиты. C другими его родственниками пока еще нет, зато успела чуть-чуть с друзьями», — поделилась Плаксина.

В разговоре Татьяна также ответила на вопрос, что ей больше всего нравится в Никите и как они любят проводить время: «Мне больше всего нравятся его чувство юмора и аналитический ум, то, как он танцует и чувствует музыку. Мы любим шутить, проводить глубокие беседы, ходить по вкусным ресторанам, путешествовать, слушать музыку и танцевать, конечно».

Весной Любовь Успенская призналась, что ее дочь встречается с молодым бизнесменом. Им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников. Самой Плаксиной сейчас 35 лет.

Ранее Успенская публично отказала флиртовавшему с ней Шаляпину.