«С палочкой на сцену не выйдет»: Пригожин об окончании карьеры Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, чем займется Валерия, когда оставит сценическую карьеру. Его цитирует «Пятый канал».

По словам продюсера, послабления в графике работы позволят Валерии больше времени проводить с семьей, где скоро родится еще один внук.

«Слушайте, много чем есть заняться, понимаете? Просто столько упущенного. Хочется какой-то жизни: мама, дети, внуки, путешествия», — говорит супруг и продюсер звезды.

Пригожин добавил, что Валерия хочет уйти со сцены, еще будучи в силах выступать.

«Она говорит: «Я точно с палочкой на сцену выходить не хочу». То есть она хочет, чтобы образ, который есть, юный, красивый, сохранился», — заявил продюсер.

Накануне Пригожин уточнял, что Валерия, хотя и работает на последним альбомом, покинет сцену «не сегодня и не завтра».

Ранее Пригожин заявил, что новая пластинка Валерии «Исцелю» станет последней.