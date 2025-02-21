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«Не сегодня, не завтра»: Пригожин уточнил сообщения о финале карьеры Валерии

Продюсер Пригожин: певица Валерия может завершить карьеру в течение трех лет
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Алексей Майшев/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о завершении карьеры народной артистки России, своей супруги Валерии. Его цитирует издание Super.

Пригожин подтвердил, что новый альбом Валерии станет последним, однако о финале пока говорить рано.

«Конечно же, Валерия рассматривает то, чтобы в ближайшие три года, возможно, закончить певческую карьеру и гастроли. Но это не сегодня, не завтра», — сказал он.

Пригожин также обратил внимание на то, что они с Валерией записали столько песен и альбомов, что не знают, чем еще удивить себя и публику.

В январе 2024 года Пригожин признался, что не понимает, откуда его коллега Сергей Дворцов взял цифру в 3 миллиона рублей при рассказе о гонорарах Валерии. Шоумен утверждал, что именно столько зарабатывает артистка за концерт. Пригожин раскрыл, что гонорары Валерии бывают разные, а каждый случай носит индивидуальный характер.

Пригожин отметил, что Валерия может зарабатывать как 5 миллионов рублей, так и 10 миллионов. Все зависит от конкретного мероприятия. По мнению продюсера, певица является символом русской женщины и красавицы.

Ранее Пригожин заявил, что новая пластинка Валерии «Исцелю» станет последней.

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