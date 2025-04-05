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Главный тренер «Торпедо» покинул свою должность

Директор «Торпедо» Харламов: главный тренер Ларионов покинул свою должность
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Генеральный директор клуба Александр Харламов заявил, что главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» покинул свою должность, расторгнув контракт с клубом. Его слова передают «Известия».

«Решение о прекращении сотрудничества было взвешенным и непростым, оно было обоюдным. Мы с глубоким уважением относимся к тому пути, который команда прошла вместе с Игорем Ларионовым», — пояснил Харламов.

Он пояснил, что одной из причин такого решения стал тот факт, что «Торпедо» не смог достичь спортивных целей, которые были поставлены, по итогам сезона.

До этого петербургский СКА выиграл свой первый матч против «Торпедо» после возвращения на «СКА Арену».

СКА провел на дорогостоящей арене всего лишь 11 матчей. 11 февраля 2024 года состоялась первая официальная игра СКА на новой арене с хоккейным клубом «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На матче присутствовал 21 481 болельщик.

Ранее «Ак Барс» объявил о переходе покинувшего «Динамо» игрока.

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