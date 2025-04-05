Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, раскритиковал участие иностранных юридических компаний в переговорах Украины и США по вопросам недропользования. В своем Telegram-канале он заявил, что Киев на переговорах представляют британские фирмы, и задался вопросом о легитимности их роли.

Дубинский выразил сомнения в том, что иностранные компании, предположительно британские, имеют право представлять интересы Украины. Он также поинтересовался, будут ли после войны управление страной передано «бывшим колониям» или пройдет честный тендер.

«Владимир Александрович, а после войны Украиной тоже они управлять будут? Или будет честный тендер среди бывших колоний? На основании каких нормативных актов эти компании представляют государство?» — написал депутат.

До этого Дубинский написал, что Украина стоит перед выбором: потерять сейчас 20% территории или всю страну в ближайшем будущем. По его словам, сейчас вопрос состоит в том, остаются ли США в регулировании украинского конфликта на стороне Киева или нет.

Ранее на Украине назвали дату проигрыша в конфликте с Россией.