В НАТО еще не приняли решение о приглашении Зеленского на саммит альянса

Рютте: в НАТО не определились, приглашать ли Зеленского на саммит в Гаагу

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс еще не пришел к решению о приглашении президента Украины Владимира Зеленского на саммит военного блока в Гаагу. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас пока нет никаких подробностей по саммиту, поэтому об этом позднее», — сказал Рютте, отвечая на вопрос, будет ли Зеленский приглашен на саммит для участия в заседаниях Совета Украина — НАТО.

3 апреля издание Defense News, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщило, что шеф Пентагона Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, проведение которой запланировано на 11 апреля в Брюсселе.

Согласно публикации, это станет первым разом, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США. Хегсет не присоединится к встрече ни лично, ни по видеосвязи.

29 марта агентство Associated Press писало, что украинские военные и правительственные аналитики ожидают наступления Вооруженных сил РФ, чтобы усилить давление на Киев и укрепить позиции Москвы перед переговорами. По словам собеседников издания, Россия якобы собирается провести весной «многоцелевое» наступление по линии фронта протяженностью 1000 км.

Ранее генсек НАТО прокомментировал отсутствие США на встрече по Украине.