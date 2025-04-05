Девушка ранена при атаке дрона в Курской области

22-летняя жительница Курской области получила ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль в селе Мокрушино Беловского района. Пострадавшую доставили в больницу Белгорода, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Девушку госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время ее перевезут в Курскую областную больницу для дальнейшего лечения. Хинштейн подчеркнул, что власти держат ситуацию на контроле.

«В приграничных населенных пунктах крайне небезопасно! Прошу воздержаться от поездок туда — это прямая угроза жизни и здоровью», — предупредил врио губернатора.

Вечером 4 апреля над Курской областью в течение часа сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее жительница Подмосковья пострадала из-за атаки дрона ВСУ.