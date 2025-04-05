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Кнайсль назвала главное качество русских

Кнайсль: главное качество русских — умение прощать
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Vadim Ghirda/AP

Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии в передаче «Русский ковчег» на телеканале «СПАС» заявила, что главное качество русских — это умение прощать.

По ее словам, русская душа представляет собой загадку, которую она только начинает разгадывать.

«Я не русская, у меня нет такого большого и теплого русского сердца. Я всегда говорю, ну уж нет, они должны извиниться первыми. <...> я совсем другая. У меня нет вашей замечательной русской души. Я не думаю, что я такой уж неприятный человек. Но у меня определенно не такое большое сердце, как у русских», — поделилась экс-глава МИД Австрии.

До этого Кнайсль говорила, что нашла «свою Россию» в деревенской жизни.

По ее словам, деревня является «совсем другим миром». Экс-глава МИД Австрии подчеркнула, что сегодня «деревни могли бы все больше наполняться жизнью», ведь существует большое количество профессий, позволяющих работать дистанционно.

Ранее экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова.

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