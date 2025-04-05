В Тульской области объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев предупредил жителей региона о повышенной опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Соответствующее обращение он опубликовал в своем Telegram-канале, призвав граждан сохранять спокойствие и оперативно сообщать о происшествиях в экстренные службы.

В сообщении подчеркивается, что власти региона отслеживают ситуацию и принимают необходимые меры безопасности. Жителям рекомендовано не поддаваться панике, избегать скоплений людей в открытых зонах и незамедлительно звонить по номеру 112 при обнаружении подозрительных объектов или угроз.

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — написал Миляев.

Также в ночь на 5 апреля угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Самарской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области мужчина получил ожоги при атаке FPV-дрона.