Актер Юрий Оборотов стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным издания, злоумышленник позвонил Оборотову в мессенджере и представился сотрудником ЕМИАС. Неизвестный попросил актера обновить приложение, которого у него нет. Артист следовал указаниям неизвестного, и вскоре приложение «было обновлено».

Как отмечает Baza, через неделю Оборотов узнал, что у него сняли 58 тысяч рублей с карты после того звонка. Артист обратился в полицию 17 октября.

Оборотов также сталкивался с мошенниками в 2022 году. Тогда злоумышленники убедили актера положить 7 миллионов рублей на «специальный инвестиционный счет» под предлогом, что тот сможет получать хорошие дивиденды. Через месяц «бизнес» прогорел. Артист обратился к юристам за 100 тысяч рублей, но те ничего не сделали. Они согласились вернуть Оборотову 5 тысяч рублей.

Юрий Оборотов дебютировал в кино в 1990 году в картине «Мир в другом измерении». В его фильмографии 12 работ. Он играл в проектах «Братья», «Чернобыль», «Дар», «Штрафбат».

Ранее звезда «Крестного отца» вспомнил, как потерял $50 млн из-за бухгалтера-мошенника.