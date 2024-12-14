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Турция подала заявку на выход из санкционного списка США по Газпромбанку

Hürriyet: Турция попросила США о выходе из санкционного списка по Газпромбанку

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Alberto Pezzali/AP

Турция подала заявки в США на выход из санкционного списка по российскому Газпромбанку. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Анкара пытается добиться от Вашингтона согласия на проведение сделок по закупке газа через российский банк, в противном случае санкции против него отрицательно скажутся на энергобезопасности Турции, уточнил министр энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар.

Источники газеты отмечают, что американская администрация ввела санкции в отношении Газпромбанка, чтобы Россия не могла прибегать к международной финансовой системе. Помимо Газпромбанка в санкционный список США попали более 50 российских банков и других финансовых организаций. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил, что это решение также затронет республику, поэтому Анкара хочет получить освобождение от санкций.

Этот вопрос был поднят Турцией на переговорах во время визита в страну государственного секретаря США Энтони Блинкена. Американская сторона уточнила, что ей известно о заявках республики, что в Вашингтоне в курсе вопроса и проводят соответствующую работу по их изучению, говорится в статье Hürriyet.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС хочет надавить на США для смягчения санкций против Газпромбанка.

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