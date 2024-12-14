Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-сотрудника OpenAI, обвинявшего компанию в нарушениях закона, нашли мертвым

TOI: информатора, раскрывшего нарушения закона со стороны OpenAI, нашли мертвым

close
соцсети

В Сан-Франциско нашли мертвым 26-летнего Сучира Балажи, который недавно обвинял компанию OpenAI в нарушениях закона. Об этом пишет The Times of India.

В 2022 году начинающий айтишник Балажи присоединился к OpenAI. Он помогал тренировать ChatGPT, но вскоре разочаровался в идеалах компании. Осенью 2024 года молодой человек публично обвинил OpenAI в нарушении закона США об авторских правах при разработке нейросети. В интервью он заявил, что действия компании наносят вред предприятиям и предпринимателям, чьи данные используются для обучения ChatGPT.

В OpenAI в свою очередь на обвинения почти не отреагировали, лишь отметив, что модели создают с использованием общедоступных данных.

В декабре Сучира нашли мертвым в собственной квартире в Сан-Франциско. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что это был суицид, а представители полиции подтвердили, что пока нет никаких доказательств умышленного убийства.

Ранее стало известно, что Минобороны США научит ИИ Open AI сбивать вражеские дроны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами