Экс-сотрудника OpenAI, обвинявшего компанию в нарушениях закона, нашли мертвым

В Сан-Франциско нашли мертвым 26-летнего Сучира Балажи, который недавно обвинял компанию OpenAI в нарушениях закона. Об этом пишет The Times of India.

В 2022 году начинающий айтишник Балажи присоединился к OpenAI. Он помогал тренировать ChatGPT, но вскоре разочаровался в идеалах компании. Осенью 2024 года молодой человек публично обвинил OpenAI в нарушении закона США об авторских правах при разработке нейросети. В интервью он заявил, что действия компании наносят вред предприятиям и предпринимателям, чьи данные используются для обучения ChatGPT.

В OpenAI в свою очередь на обвинения почти не отреагировали, лишь отметив, что модели создают с использованием общедоступных данных.

В декабре Сучира нашли мертвым в собственной квартире в Сан-Франциско. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что это был суицид, а представители полиции подтвердили, что пока нет никаких доказательств умышленного убийства.

Ранее стало известно, что Минобороны США научит ИИ Open AI сбивать вражеские дроны.