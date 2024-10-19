ФСИН ответила, грозит ли Лерчек пересмотр меры пресечения

В ГУФСИН России по Московской области опровергли информацию о том, что блогерше Валерии Чекалиной грозит пересмотр меры пресечения из-за нарушения условий домашнего ареста. Слова ведомства передает РИА Новости.

«Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Чекалиной не зафиксировано», — заявили в ГУФСИН.

Недавно Telegram-канал Mash сообщал, что сотрудники ФСИН якобы обнаружили минимум один лайк Чекалиной в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), несмотря на то, что блогерше запрещено пользоваться интернетом. Канал утверждал, что блогерше грозит пересмотр меры пресечения.

Еще 10 октября ГУФСИН заявляло, что нарушений условий домашнего ареста у Валерии Чекалиной и ее экс-супруга Артема нет. Тогда появилась информация в СМИ, что у блогеров якобы сработали браслеты.

4 октября суд отправил Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ». Операции совершались через банк в Дубае.

6 октября Лерчек дала признательные показания на допросе перед удовлетворением судом ходатайства о заключении ее под домашний арест. Позднее стало известно, что ущерб от деятельности Чекалиных может превышать 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск в России.