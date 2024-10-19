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СМИ сообщили, что Панкратову-Черному сделали срочную операцию

Mash: актер Александр Панкратов-Черный перенес операцию на руке

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народному артисту России Александру Панкратову-Черному потребовалась срочная операция на руке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, актер жаловался на то, что у него не разгибаются два пальца на руке. Его госпитализировали и сделали операцию, которая прошла успешно. Сейчас артист находится дома. Панкратову-Черному, добавляет Mash, придется ходить с разгибательной шиной в ближайшие пару месяцев.

В начале июля ходили слухи, что Панкратова-Черного госпитализировали, так как артист упал в обморок из-за жары. Telegram-канал Mash писал, что у актера якобы выявили поражение мелких кровеносных сосудов мозга, скопление жидкости и признаки атрофии.

Однако затем супруга актера Юлия Монахова опровергла новость о госпитализации и отметила, что с мужем «все абсолютно нормально».

В конце февраля Панкратова-Черного выписали из больницы. Его госпитализировали во время гастролей в Красноярске. Тогда актер поскользнулся и упал, сломав пять ребер: три были сломаны со смещением, два — без.

Ранее появились подробности госпитализации экс-участника группы Little Big.

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