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Психологи выяснили, какие женщины чаще получают оргазм

Brain Sciences: женщины с развитой интероцепцией чаще получают оргазм

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Ученые из Эссекского университета обнаружили, что женщины чаще испытывают оргазм, если у них высокий уровень внутреннего восприятия, известного как интероцепция. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Sciences.

В исследовании приняли участие 360 женщин, которые заполнили анкеты о своем сексуальном опыте и уровне интероцепции — умении прислушиваться к внутренним ощущениям. Результаты показали, что высокий уровень интероцепции был положительно связан с частотой оргазмов и положительными ощущениями от них, независимо от того, практиковался ли секс с партнером или в одиночку.

Доктор Меган Клабунд, руководитель исследования с факультета психологии Эссекского университета, уточнила, что под интероцепцией понимается способность замечать и обращать внимание на внутренние сигналы организма — например, сердцебиение, дыхание и чувственные ощущения от прикосновений.

По словам ученых, с биологической точки зрения существует несколько способов, с помощью которых интероцептивная обработка информации связана с оргазмом. Первый — это анатомический путь, активация которого обусловлена повышенной чувствительностью и осязанием. Второй — когнитивный и эмоциональный компонент, а третий — деятельность блуждающего нерва.

Некоторые недавние исследования показали, что блуждающий нерв в основном состоит из афферентных волокон, которые несут нервные импульсы от сенсорных рецепторов, расположенных на периферии, к центральной нервной системе. Эти сигналы следуют по спинномозговому и таламическому афферентным путям в мозг. Помимо различных внутренних органов, блуждающий нерв также иннервирует шейку матки и матку, которые связаны с оргазмической стимуляцией и сопутствующими ей сокращениями.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле думают мужчины о женских гениталиях.

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