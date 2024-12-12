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Повар Вуди Аллена подал в суд на режиссера

AP: повар Херми Фахардо подал в суд на Вуди Аллена

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Global Look Press

Бывший шеф-повар Вуди Аллена Херми Фахардо подал в суд на режиссера из-за увольнения. Об этом сообщает apnews.com.

В своем иске Фахардо заявил, что его уволили из-за учения в армии США. По словам мужчины, во время приема на работу он предупредил, что ему понадобиться отгул на военные тренировки. Тем не менее его наняли на полный рабочий день с годовой ставкой $85 тысяч (около 8,7 миллионов рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

Повар проходил учения на день дольше, чем ожидалось. Фахардо отметил, что Аллен и его жена Сун-И Превин «сразу же встретили его враждебно и с явным негодованием» после возвращения. Вскоре мужчину уволили.

По словам Фахардо, он также высказывал опасения по поводу своей зарплаты — его работодатели должным образом не удерживали налоги и не предоставляли платежную ведомость, а затем обсчитали его на $300. Мужчина добавил, что режиссер и его жена сначала «осыпали комплиментами» его кулинарные навыки, но после увольнения раскритиковали его готовку. Фахардо утверждает, что его блюда были сделаны вкусно и качественно.

Ранее нью-йоркский ресторатор поддержал «отмененного» из-за домогательств Вуди Аллена.

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