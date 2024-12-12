Эскалатор зажевал руку двухлетнего ребенка в метро Петербурга

Ребенок попал в больницу после поездки в метро Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на станции «Ломоносовская». Двухлетняя девочка поднималась с матерью по эскалатору, когда пальцы зажало между ступенями.

Приехавшие на место медики направили пострадавшую в клинику Педиатрического университета. Как рассказали врачи, эпидермис был сорван практически со всех пальцев, поэтому специалистам пришлось долго обрабатывать раны. Затем хирурги ушили раны.

«Назначена антибактериальная терапия и профилактика инфекционных заболеваний», – поделились в пресс-службе вуза.

На данный момент девочка находится под наблюдением специалистов.

Подобный случай в Петербурге произошел на станции метро «Площадь Восстания». Мальчику также зажало пальцы эскалатором, его госпитализировали с переломом двух пальцев со смещением. Его также направили в Педиатрический университет и оказали всю необходимую помощь.

Ранее в Подмосковье дачнику зажевало руку в электрорубанке.