Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Временно закрытым российским аэропортам выделят более 10 млрд рублей

Кабмин выделил более 10,5 млрд рублей временно закрытым российским аэропортам

close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Правительство России выделило еще более 10,5 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале российского кабмина.

«Свыше 10,5 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов», — говорится в сообщении.

Финансовую помощь получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе.

Аэропорты на юге страны перестали принимать рейсы с 24 февраля 2022 года. Был введен режим ограничения полетов.

До этого сообщалось, что аэропорт Элисты принял первый после возобновления работы самолет Red Wings из Москвы.

Воздушная гавань стала первой открывшейся после введения ограничений для аэропортов из-за начала СВО. Прибывший борт из столицы торжественно встретили водной аркой, а пилотам самолета надели приветственный хадак — традиционный калмыцкий белый шарф.

Ранее в Хабаровском крае временно закрыли аэропорт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами