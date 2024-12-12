Временно закрытым российским аэропортам выделят более 10 млрд рублей

Правительство России выделило еще более 10,5 миллиарда рублей на поддержку временно закрытых аэропортов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале российского кабмина.

«Свыше 10,5 миллиарда рублей будет дополнительно направлено на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полетов», — говорится в сообщении.

Финансовую помощь получат аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже, Симферополе.

Аэропорты на юге страны перестали принимать рейсы с 24 февраля 2022 года. Был введен режим ограничения полетов.

До этого сообщалось, что аэропорт Элисты принял первый после возобновления работы самолет Red Wings из Москвы.

Воздушная гавань стала первой открывшейся после введения ограничений для аэропортов из-за начала СВО. Прибывший борт из столицы торжественно встретили водной аркой, а пилотам самолета надели приветственный хадак — традиционный калмыцкий белый шарф.

Ранее в Хабаровском крае временно закрыли аэропорт.