Появились подробности госпитализации экс-участника группы Little Big

У бывшего бэк-вокалиста группы Little Big Антона Лиссова не подтвердился инфаркт. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, сейчас музыканта продолжают обследовать в Мариинской больнице в Петербурге. Однако врачи оценивают его состояние положительно. Музыканта могут выписать в ближайшее время, «буквально сегодня».

20 октября Антон Лиссов должен выступить в Рязани со своей группой Jane Air. О переносе выступления пока не сообщалось.

Накануне стало известно, что экс-участник группы Little Big попал в больницу с подозрением на инфаркт. Скорую помощь Лиссову вызвала жена, поскольку супруг начал жаловаться на боль в груди и затрудненное дыхание.

Антон Лиссов женат на фотографе Анжелике Ивановой с марта 2020 года. В том же году у пары родился сын Антон.

Наибольшую известность Лиссов приобрел, будучи бэк-вокалистом Little Big. Музыкант перестал выступать с коллективом, когда большая часть участников Little Big уехала из России после февраля 2022 года. Тогда артист сконцентрировался на своей группе Jane Air, которую основал еще в 1999 году. Настоящая фамилия музыканта — Буренин, фамилию Лиссов он взял «в аренду» у прабабушки.

Ранее стало известно, что сын Прилучного и Муцениеце вернется к матери по решению суда.