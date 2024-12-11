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Гладков назвал сложной обстановку в белгородском приграничье

Гладков: в приграничье Белгородской области обстановка остается сложной

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Обстановка в приграничье Белгородской области продолжает оставаться сложной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков по итогам совместного заседания оперативного штаба и штаба КТО.

По его словам, обстановка продолжает быть напряженной вдоль границы. Губернатор отметил, что требуется дополнительная помощь еще нескольким населенным пунктам.

8 декабря Гладков рассказал, что за последнюю неделю более тысячи человек, чьи дома были разрушены или которые проживали в населенных пунктах, закрытых в настоящее время, получили выплаты в размере 15, 75 и 150 тыс. рублей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте.

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